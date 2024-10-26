В Москве проходит Международный форум делового туризма стран БРИКС

16-17 декабря в Москве пройдет международная конференция International Congress по организации и проведению мероприятий (Meet Global MICE Congress: BRICS Edition), в которой примут участие представители индустрии делового туризма.
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