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Селебрини о том, влияет ли на него пример Кросби и Маккиннона в плане скидки клубу по контракту: «Да, на 100%. Мы играем для того, чтобы побеждать»

Форвард « Сан-Хосе » Макклин Селебрини высказался о ситуации со своим новым контрактом.  20-летний нападающий получил право подписать новое соглашение с «Шаркс» 1 июля этого года.

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