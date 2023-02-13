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В МИД напомнили, что Пхеньян и Сеул не аннулировали обязательства по укреплению доверия

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил РИА Новости, что, несмотря на взаимные обвинения, Пхеньян и Сеул не отменили свою приверженность укреплению доверия.

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