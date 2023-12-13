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“Унижение высшего уровня”, – Максим Галкин* запел на латышском языке на 80-летии латвийского олигарха

“Унижение высшего уровня”, – Максим Галкин* запел на латышском языке на 80-летии латвийского олигарха

И вот неожиданность! Максим Галкин* пытается петь на латышском языке. Правда, получается не очень, но опального иноагента РФ не смущает такой позор.

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Комментарии
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СГ
Светлана Грушкина
На сколько унизительно русскому человеку петь на латышском языке для латышского хлыста. Видно плохо обстоят дела у четы Пугалкиных, по всему жрать нечего.
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15 час.
C
CastroLeonora
Но дно ещё не пробито ! Полёт с эстрадного олимпа в клоаку продолжается! А старушка то , хоть спплясала народный латышский танец?
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15 час.
Юрий Матренин
Кто вам сказал, что он русский?
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6 час.

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