“Унижение высшего уровня”, – Максим Галкин* запел на латышском языке на 80-летии латвийского олигарха

СГ Светлана Грушкина На сколько унизительно русскому человеку петь на латышском языке для латышского хлыста. Видно плохо обстоят дела у четы Пугалкиных, по всему жрать нечего.

C CastroLeonora Но дно ещё не пробито ! Полёт с эстрадного олимпа в клоаку продолжается! А старушка то , хоть спплясала народный латышский танец?