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Дерево упало на крышу двухэтажки в Барнауле

Дерево упало на крышу двухэтажки в Барнауле

Информации о пострадавших нет Упавшее на крышу дома дерево / Фото: "Инцидент Барнаул" В Барнауле на двухэтажный дом на ул.

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