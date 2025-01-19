Активисты рассказали молодежи Надыма о проектах помощи участникам СВО

В центральной библиотеке Надыма прошла встреча «Герои среди нас», на которой активисты рассказали молодежи города о своих проектах помощи бойцам в зоне спецоперации и жителям подшефных населенных пунктов Волновахского округа.
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