Bloomberg: конфликт с Трампом обошелся Маску в 34 миллиарда долларов

При этом бизнесмен все еще находится на первом месте в списке богатейших людей мира Состояние американского бизнесмена Илона Маска сократилось на 33,9 миллиарда долларов за один день после ссоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, об этом свидетельствуют обновленные данные Bloomberg Billionaire Index.