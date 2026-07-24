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Бастрыкин: игровые чаты стали идеальной средой для вербовки молодёжи

Бастрыкин: игровые чаты стали идеальной средой для вербовки молодёжи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что игровые платформы и их чаты превратились в идеальную среду для злоумышленников, которые стремятся завербовать молодёжь для совершения терактов и диверсий.

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