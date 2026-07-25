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Бренды России

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В Суздале осенью пройдет XVIII Форум-Фестиваль «Вера. Надежда. Любовь»

В Суздале осенью пройдет XVIII Форум-Фестиваль «Вера. Надежда. Любовь»

Форум-фестиваль соберет семьи и творческие коллективы из десятков регионов России и зарубежья, представит фольклорные концерты, выставки и мастер-классы, а также его участники обсудят вопросы сохранения культурного наследия.

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