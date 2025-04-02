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Исследование показывает связь между воспалением во время беременности и задержкой развития нервной системы у младенцев

Исследование показывает связь между воспалением во время беременности и задержкой развития нервной системы у младенцев

Новое исследование, проведенное в Высшей медицинской школе Университета Нагоя, выявило потенциальный механизм, который связывает воспаление во время беременности с задержкой развития нервной системы у детей.

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