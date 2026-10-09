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Дементьев о 7:1 «Металлурга»: «Разорвали «Салават», что не удивительно. Дай бог, чтобы команда играла дальше так же результативно»

Хоккейный агент Алексей Дементьев поделился эмоциями после крупной победы « Металлурга » над «Салаватом» (7:1) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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