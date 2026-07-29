«И возродилась балалайка здесь»: в Бежецке пройдёт бесплатная интерактивная экскурсия ко Дню города

В Бежецке ко Дню города пройдёт интерактивная экскурсия, посвящённая Василию Андрееву. 1 августа, в День города, Бежецкий мемориально‑литературный и краеведческий музей (филиал Тверского государственного объединённого музея) приглашает жителей и гостей города на бесплатную интерактивную экскурсию «И возродилась балалайка здесь» — сообщает Министерство культуры Тверской области.
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