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Нижегородская правда

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Глеб Никитин: «Служба судебных приставов важна для социальной стабильности»

Глеб Никитин: «Служба судебных приставов важна для социальной стабильности»

12 октября во время рабочего визита в Нижегородскую область директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав Российской Федерации Дмитрий Аристов встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

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