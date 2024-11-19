Супруги из Щукина починили «Запорожец» и отправились в путешествие

По пушкинским местам – на машине своей молодости На 30-летие совместной жизни 62-летний Сергей Дарымов и 63-летняя Елена Дворецкая с улицы Маршала Новикова сделали себе уникальный подарок: купили и отремонтировали старый «Запорожец» и проехали на нем 3 тысячи километров по пушкинским местам.