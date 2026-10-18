M*A*S*H is most certainly an enjoyable and rewatchable show. However, there are at least 10 episodes you can avoid during your second or third viewing.
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