Появилось видео момента ДТП с участием главного тренера «Авангарда» Ги Буше. За помощью к медикам ни Буше, ни его девушка, которая тоже находилась в салоне «Мерседеса», не обращались.
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Появилось видео момента ДТП с участием главного тренера «Авангарда» Ги Буше. За помощью к медикам ни Буше, ни его девушка, которая тоже находилась в салоне «Мерседеса», не обращались.