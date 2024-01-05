10 самых сложных ролей известных актеров

За каждой минутой фильма — успешного и не очень — стоит работа огромной команды! Режиссеры, операторы, сценаристы, гримеры, декораторы, звукорежиссеры… Это лишь незначительная часть съемочной группы, и все они стараются, чтобы вам, зрителям, было что посмотреть вечером с чипсами или попкорном.