Эксперты выяснили отношение туристов к спонтанным поездкам

Эксперты выявили, как россияне относятся к спонтанным поездкам и авантюрным приключениям. Специалисты сервиса OneTwoTrip проанализировали отношение 2785 пользователей к спонтанным поездкам и выяснили, что 84% опрошенных готовы к такому формату путешествия.