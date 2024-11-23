Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

15 подписчиков

Эксперты выяснили отношение туристов к спонтанным поездкам

Эксперты выяснили отношение туристов к спонтанным поездкам

Эксперты выявили, как россияне относятся к спонтанным поездкам и авантюрным приключениям.     Специалисты сервиса OneTwoTrip проанализировали отношение 2785 пользователей к спонтанным поездкам и выяснили, что 84% опрошенных готовы к такому формату путешествия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх