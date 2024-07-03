Всё ли так плохо как ноют некоторые...?)

В Белоруси все отлично. Но нет моря.

Как нет ? А Псаки обещала направить к берегам Белоруссии американский флот.

lenivka

Я пенсионерка.Каждое лето улетаю из Москвы на Камчатку,в ее прохладу. Собираем черемшу,папоротник.Едим лосось в 10 видах, купаемся в горячих источниках, шашлыки-машлыки и все остальные радости жизни. А зимой дома коплю деньги на очередную поездку.