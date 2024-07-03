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Всё ли так плохо как ноют некоторые...?)

Всё ли так плохо как ноют некоторые...?)

Не,ну просто стало интересно- время-то  сейчас очень непростое- санкции, а живём по-прежнему нормально.

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Комментарии
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В
Владимир
В Белоруси все отлично. Но нет моря.
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14 час.
ШКИПЕР
Как нет ? А Псаки обещала направить к берегам Белоруссии американский флот.
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12 час.
lenivka
Я пенсионерка.Каждое лето улетаю из Москвы на Камчатку,в ее прохладу. Собираем черемшу,папоротник.Едим лосось в 10 видах, купаемся в горячих источниках, шашлыки-машлыки и все остальные радости жизни. А зимой дома коплю деньги на очередную поездку.
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6 час.

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