Не,ну просто стало интересно- время-то сейчас очень непростое- санкции, а живём по-прежнему нормально.
Всё ли так плохо как ноют некоторые...?)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
В Белоруси все отлично. Но нет моря.
Ответить
14 час.
ШКИПЕР
Как нет ? А Псаки обещала направить к берегам Белоруссии американский флот.
Ответить
12 час.
lenivka
Я пенсионерка.Каждое лето улетаю из Москвы на Камчатку,в ее прохладу. Собираем черемшу,папоротник.Едим лосось в 10 видах, купаемся в горячих источниках, шашлыки-машлыки и все остальные радости жизни. А зимой дома коплю деньги на очередную поездку.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии