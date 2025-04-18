В ГД предложили сделать день после Пасхи выходным

Понедельнику, следующему за празднованием Светлой Пасхи, можно присвоить статус выходного дня. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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