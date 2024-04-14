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Петербургский дневник

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Как узбекистанцы помогали защищать Ленинград во время блокады

Как узбекистанцы помогали защищать Ленинград во время блокады

В боях под городом погибли около восьмидесяти тысяч уроженцев Узбекистана В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинград в рамках проекта «Народы СССР в освобождении Ленинграда» состоялось культурно-просветительское мероприятие «Узбекистанцы на защите Ленинграда».

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Комментарии
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Наталия Сорокина
А как российские граждане помогали узбекам восстанавливать разрушенный от землетрясения Ташкент!... Об этом узбеки помнят?
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