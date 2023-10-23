Командир ВСУ признал преимущество армии РФ в использовании дронов

Военные РФ имеют существенное преимущество перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов (First Person View, вид от первого лица), способных вести видео-трансляцию.
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