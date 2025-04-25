Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Пирогов
    Зачем нам Сумы? Выровнять с землей вместе с вояками и делу конец, и тока до самых границ СССР. Нам ведь нужна зона ра...ВСУ хотят сделать...
  • Юрий Золотарев
    НЕЛЬЗЯ оставлять ни малейшего шанса евро-бандеро-фашизму!! ГАДОСТЬ должна быть похоронена в земле НАВСЕГДА!Герой России Гасп...
  • Юрий Золотарев
    Роют окопы? Эт хорошо! Не надо будет рыть могилы для них после ударов наших ФАБов и "Искандеров". Прям в окопах засып...ВСУ уличили в соз...

Гладков: после атаки ВСУ на Новый Иерусалим уцелели входная группа и две часовни

Гладков: после атаки ВСУ на Новый Иерусалим уцелели входная группа и две часовни

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх