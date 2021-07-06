Штурмовики Су-25 ВВС Украины отработали атаки на Черноморский флот

Штурмовики 299-й бригады тактической авиации ВВС Украины Су-25 оказали поддержку морским и сухопутным силам ВСУ и союзников, нанеся удары по коварному врагу, нарушившему украинские границы и угрожающему международному судоходству в Черном море .