Новости СМИ2

ИАНЕД

299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Алымов
    Это были Петрова и Баширов.Корнилов сказал, ...
  • Eugene69072
    Так, пора идти сдаваться неугомонному генералу только из-за одной угрожающей фамилии и вращающихся по кругу глаз, не ...Генерал Кривонос:...
  • Anna Gaidukova
    Так вам и надо! Все такие правильные из себя европейцы. Что другим головы резали, это нормально, а за своих испугалис...Правду о лицемерн...

Штурмовики Су-25 ВВС Украины отработали атаки на Черноморский флот

Штурмовики Су-25 ВВС Украины отработали атаки на Черноморский флот

Штурмовики  299-й бригады тактической авиации ВВС Украины Су-25 оказали поддержку морским и сухопутным силам ВСУ и союзников, нанеся удары по коварному врагу, нарушившему украинские границы и угрожающему международному судоходству в Черном море .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх