США и Франция призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь на 21 день

США и Франция призвали к временному прекращению огня между Израилем и «Хезболлой» на 21 день, чтобы открыть путь для переговоров, после того как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на заседании Совбеза организации, что в Ливане «разверзается ад».