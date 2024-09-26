США и Франция призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь на 21 день

США и Франция призвали к временному прекращению огня между Израилем и «Хезболлой» на 21 день, чтобы открыть путь для переговоров, после того как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на заседании Совбеза организации, что в Ливане «разверзается ад».
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