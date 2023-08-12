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ПСЖ – Лорьян, прогноз на матч 12.08.2023, чемпионат Франции, Лига 1

ПСЖ – Лорьян, прогноз на матч 12.08.2023, чемпионат Франции, Лига 1

12 августа на стадионе «Парк де Пренс» ПСЖ начнет защиту титула чемпиона Франции. «Красно-синие» будут принимать крепкий Лорьян.

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