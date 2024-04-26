В Петербурге завершился фестиваль Digital Opera Saint-Petersburg

Одиннадцать команд представили свои проекты по сказкам Пушкина Международный фестиваль современного оперного искусства «Digital Opera Saint-Petersburg / Опера цифровой эпохи» завершился гала-концертом «Сказки Пушкина.
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