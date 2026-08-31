Украину ждут залп «Орешников. Европе приготовиться – Крапивник

В ближайшее время Украину ждёт удар несколькими «Орешниками», который станет последним испытанием этих ракет перед применением против НАТО.
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