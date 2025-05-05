Кадры решают все

ВМ Вениамин Мельников И.Сталин....Мы пошли по ленинскому пути и не ошиблись...По какому пути идем сейчас,что строим,что создаем? Или победил порочный принцип потребителя, о котором говорил И.Сталин? Продадим все и купим,а дальше?

BV Boris Voronin Как же Великой России не хватает мудрых и радеющих за НАШУ державу руководителей!!! Дела и имя Иосифа Виссарионовича Сталина Народ ВСЕГДА будет помнить и чтить!!!