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Кадры решают все

Кадры решают все

Сегодня исполняется 90 лет знаменитой речи Сталина про кадры, которые решают все.Большая часть положений этой легендарной речи актуальна и сегодня.

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Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
И.Сталин....Мы пошли по ленинскому пути и не ошиблись...По какому пути идем сейчас,что строим,что создаем? Или победил  порочный принцип потребителя, о котором говорил И.Сталин? Продадим все и купим,а дальше?
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6 час.
BV
Boris Voronin
Как же Великой России не хватает мудрых и радеющих за НАШУ державу руководителей!!! Дела и имя Иосифа Виссарионовича Сталина Народ ВСЕГДА будет помнить и чтить!!!
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4 час.
Nikolay Stepanov
Вот кого нам нехватает сегодня! Путин - соплежуй, стоящий во главе беспомощной, бездарной, трусливой, барыжной и предательской власти.
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2 час.
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