Сегодня исполняется 90 лет знаменитой речи Сталина про кадры, которые решают все.Большая часть положений этой легендарной речи актуальна и сегодня.
Кадры решают все
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Вениамин Мельников
И.Сталин....Мы пошли по ленинскому пути и не ошиблись...По какому пути идем сейчас,что строим,что создаем? Или победил порочный принцип потребителя, о котором говорил И.Сталин? Продадим все и купим,а дальше?
Ответить
6 час.
BV
Boris Voronin
Как же Великой России не хватает мудрых и радеющих за НАШУ державу руководителей!!! Дела и имя Иосифа Виссарионовича Сталина Народ ВСЕГДА будет помнить и чтить!!!
Ответить
4 час.
Nikolay Stepanov
Вот кого нам нехватает сегодня! Путин - соплежуй, стоящий во главе беспомощной, бездарной, трусливой, барыжной и предательской власти.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии