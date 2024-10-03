Китайский рынок имеет ключевое значение для немецких компаний

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«Немецкие инвестиции в китайский рынок достигли нового рекорда в первой половине 2024 года, продолжив тенденцию роста с 2023 года, когда уровень инвестиций также установил новые показатели», – сказал в недавнем интервью Герман Саймон (Hermann Simon), выдающийся немецкий экономист, известный как отец теории «скрытых чемпионов».