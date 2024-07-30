Театр абсурда
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Театр абсурда

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И вот этому бородатому шайтану чиновники выдали гражданство России?! Деньги застят глаза и разум российским чиновникам...

И вот этому бородатому шайтану чиновники выдали гражданство России?! Деньги застят глаза и разум российским чиновникам...

Новый россиянин рассказал для чего он получил российское гражданство и как он относится к России. Голосовой распространился по телеграмм-каналам, сообщается, что этим сообщением он ответил другому человеку на комментарий под постом о недавнем убийстве человека во Владивостоке Приводим расшифровку: -Еба*ая Русь.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А эти чиновники не думают, что будет с их детьми и внуками, что он откажутся в рабстве  у безмозглых, вонючих ишаков?! Или он они уже все имеют второй паспорт и и билет в один конец за рубеж?! Так там их  и их детей и внуков ждут распущенность, без нравственность
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1 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Вот ещё одно подтверждение того какую цель преследуют безграмотные и косноязычные &quot;специалисты&quot;-мигранты въезжая в Россию ( они не стесняясь сами уже об этом говорят!)... у кого-то есть ещё сомнения? Они, словно тараканы, расползаются по просторам России, а мы должны на них любоваться. Как же трудно будет их потом выводить... и как быстро они размножаются. ( если кто не понял - я о тараканах).
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1 час.
Валерий Дюков
найти по фамильно кто и как выдавал ему документы на приобретение Гражданства и судить трибуналом военным, за измену Родины.....
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1 час.

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