И вот этому бородатому шайтану чиновники выдали гражданство России?! Деньги застят глаза и разум российским чиновникам...

ninikooo Митусова А эти чиновники не думают, что будет с их детьми и внуками, что он откажутся в рабстве у безмозглых, вонючих ишаков?! Или он они уже все имеют второй паспорт и и билет в один конец за рубеж?! Так там их и их детей и внуков ждут распущенность, без нравственность

ТМ Татьяна Маштакова ТМ Вот ещё одно подтверждение того какую цель преследуют безграмотные и косноязычные "специалисты"-мигранты въезжая в Россию ( они не стесняясь сами уже об этом говорят!)... у кого-то есть ещё сомнения? Они, словно тараканы, расползаются по просторам России, а мы должны на них любоваться. Как же трудно будет их потом выводить... и как быстро они размножаются. ( если кто не понял - я о тараканах).