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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кривцов признан лучшим игроком июля-августа в РПЛ. Жубал победил в голосовании экспертов, Маркиньоса выбрали фанаты

Полузащитник « Краснодара » Никита Кривцов признан лучшим игроком июля-августа в чемпионате России. 24-летний хавбек провел 4 матча за этот период, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.

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