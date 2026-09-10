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Антифашист

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ФСБ сорвала диверсию против британского посла в РФ. Кто «заказал» дипломата?

ФСБ сорвала диверсию против британского посла в РФ. Кто «заказал» дипломата?

Украинские блогеры и музыканты становятся вербовщиками террористов. ФСБ задержала в Москве бывшего сотрудника охраны посольства Британии, собиравшего для СБУ данные о дипломатах и системе безопасности дипмиссии.

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