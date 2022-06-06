"Бесцеремонно врываются в квартиры": новая схема обмана дошла до Приморского края

"Бесцеремонно врываются в квартиры": новая схема обмана дошла до Приморского края

Во Владивостоке сотрудники уголовного розыска задержали лже-пожарных, подозреваемых в ограблении пенсионерки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх