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Газета.ру

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В Германии экс-полицейского судят за сексуальное насилие над подростком

В Германии экс-полицейского судят за сексуальное насилие над подростком

В Германии 55-летняя транс-женщина («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), служившая в полиции, изнасиловала девочку-подростка и предстала перед судом.

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