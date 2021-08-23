Как образовательная программа «НКО Лаб» помогает развивать социально ориентированные организации

Обучение в рамках программы бесплатное В рамках программы поддержки социально ориентированных организаций с 2016 года в Москве работает специальный проект «НКО Лаб», который позволяет руководителям и сотрудникам некоммерческих организаций получать дополнительные знания и необходимые навыки для развития своих проектов.
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