БУТЫРСКИЕ новости
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БУТЫРСКИЕ новости

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Как образовательная программа «НКО Лаб» помогает развивать социально ориентированные организации

Обучение в рамках программы бесплатное В рамках программы поддержки социально ориентированных организаций с 2016 года в Москве работает специальный проект «НКО Лаб», который позволяет руководителям и сотрудникам некоммерческих организаций получать дополнительные знания и необходимые навыки для развития своих проектов.

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