Как образовательная программа «НКО Лаб» помогает развивать социально ориентированные организации

Обучение в рамках программы бесплатное В рамках программы поддержки социально ориентированных организаций с 2016 года в Москве работает специальный проект «НКО Лаб», который позволяет руководителям и сотрудникам некоммерческих организаций получать дополнительные знания и необходимые навыки для развития своих проектов.