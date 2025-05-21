Внесших вклад в нормализацию ситуации под Курском деятелей представят к наградам

Президент России Владимир Путин на совещании с руководителями муниципалитетов, которое прошло 20 мая в Курской области, попросил представить к государственным наградам муниципальных деятелей, внесших особый вклад в нормализацию ситуации в регионе.
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