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Царьград

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G7 поддержит Украину: министры обсудили финансовую помощь в Канаде

G7 поддержит Украину: министры обсудили финансовую помощь в Канаде

Министры финансов стран G7 собрались в Канаде и подтвердили готовность продолжать поддержку Украины. Основная цель встречи — согласование итогового заявления, однако США выступают против некоторых положений документа.

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