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РБК СТИЛЬ

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Полюбить осень: 10 вдохновляющих коллекций нового сезона

Полюбить осень: 10 вдохновляющих коллекций нового сезона

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Arligent Yudashkin Maison David Anna Pekun Pompa Rockabi Yuliawave Arapkhanovi Calzedonia Arny Praht Мотоциклетные куртки и шубы Arligent Отправной точкой для создания коллекции стал спидвей — скоростные гонки на мотоциклах по закольцованной трассе.

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