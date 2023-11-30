Макс Ферстаппен: Машинам Формулы 1 не место на городских трассах

Макс Ферстаппен: Машинам Формулы 1 не место на городских трассахGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен признался, что он не в восторге от большого количества городских гонок в календаре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии