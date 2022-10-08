Минздрав объяснил, куда забайкальцам жаловаться на плохую работу скорой помощи

Есть два варианта, как можно подать жалобу на плохую работу "скорой". Как пояснили в минздраве Забайкалья, можно прийти на Нагорную, 100, где располагается станция скорой помощи, или высказать свои претензии по телефону 122 или 8(3022) 21-03-03.