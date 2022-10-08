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Минздрав объяснил, куда забайкальцам жаловаться на плохую работу скорой помощи

Минздрав объяснил, куда забайкальцам жаловаться на плохую работу скорой помощи

Есть два варианта, как можно подать жалобу на плохую работу "скорой". Как пояснили в минздраве Забайкалья, можно прийти на Нагорную, 100, где располагается станция скорой помощи, или высказать свои претензии по телефону 122 или 8(3022) 21-03-03.

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