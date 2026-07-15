Экономист Балынин: Осенью у россиян будет 27 выходных дней

Этой осенью у жителей России будет 64 рабочих дня и 26 выходных дней, а также один нерабочий праздничный день, заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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