В Ангарске остановку превратили в арт-пространство

Остановку транспорта в Ангарске превратили в креативное технологичное пространство. В этом октябре в городе завершили благоустройство общественной территории рядом с магазином «Центральный», где проезжает большое количество транспорта.
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