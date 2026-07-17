Опубликованы фото последствий удара реактивных «Гераней» в Черниговской области Атака российских на регионы Украины, примыкающие к русскому приграничью, была резуль.
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Опубликованы фото последствий удара реактивных «Гераней» в Черниговской области Атака российских на регионы Украины, примыкающие к русскому приграничью, была резуль.
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