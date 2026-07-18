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Газета.ру

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Орбан обвинил Мадьяра в произволе из-за поправки об отстранении президента

Орбан обвинил Мадьяра в произволе из-за поправки об отстранении президента

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отстранение президента страны Тамаша Шуйока ознаменовало начало произвола новых властей во главе с занявшим пост главы правительства Петером Мадьяром.

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