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Ле Пен высказалась против введения эмбарго на поставки российской нефти и газа

IMAGO/stephanie Gouiran/globallookpress Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен сообщила, что не поддерживает инициативу введения эмбарго на поставки российской нефти и газа, потому что это станет ударом для граждан страны.

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