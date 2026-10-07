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В Сочи и Сириусе закрыли пляжи после удара морских дронов по танкеру в Черном море

В Сочи и Сириусе закрыли пляжи после удара морских дронов по танкеру в Черном море

Городской оперативный штаб Сочи принял решение о временном закрытии набережных и пляжей из-за возгорания нефтяного танкера у побережья Черного моря вследствие атаки безэкипажных катеров.

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