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«Душераздирающие крики наполняли весь дом»: ФСБ опубликовала документы о нацистских военных преступлениях в Харькове

«Душераздирающие крики наполняли весь дом»: ФСБ опубликовала документы о нацистских военных преступлениях в Харькове

К 80-летию завершения Харьковского процесса над нацистскими военными преступниками ФСБ России обнародовала советские документы о зверствах гитлеровцев, совершённых во время оккупации города, о суде над ними и о справедливом возмездии, которое их настигло.

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