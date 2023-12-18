«Душераздирающие крики наполняли весь дом»: ФСБ опубликовала документы о нацистских военных преступлениях в Харькове

К 80-летию завершения Харьковского процесса над нацистскими военными преступниками ФСБ России обнародовала советские документы о зверствах гитлеровцев, совершённых во время оккупации города, о суде над ними и о справедливом возмездии, которое их настигло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии