Спикер Нацсобрания Армении разразился гневной речью в адрес России: "Нас жёстко обманули"

Елена Александровна

Ну воистину сказано - не делай добра, не получишь зла! Пусть их уже турки себе заберут. Ишь какие! Забыли, что в России больше живёт армян, чем в самой Армении! Все 33 года живут за счёт денег из России! Только в августе 2023 года переведено в Армению 32,8 млрд руб! Всего с сентября 2022 года по август 2023 года из России в Армению было переведено 322,1 млрд руб. Ежемесячные объемы переводов составляли от 19,6 млрд руб. https://www.rbc.ru/finances/05/10/2023/651d1d599a79479cbc44e70bссылка для тех, кто любит всё уточнять! Это как? С какой это стати? Зарабатывают тут, так пусть и тратят тут! Они нам гадить будут, а мы им помощь в развитии их экономики - здорово! Мечтали быть самостоятельными, так пусть и будут! Пусть им американцы помогают. Забыли армяне, как ещё совсем недавно в США были надписи "собакам, неграм и армянам вход воспрещён"? вот уж никогда не думала, что армяне окажутся предателями неблагодарными!