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Закон и Порядок

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Спикер Нацсобрания Армении разразился гневной речью в адрес России: "Нас жёстко обманули"

Спикер Нацсобрания Армении разразился гневной речью в адрес России: "Нас жёстко обманули"

Ален Симонян обвинил Россию в том, что она "кинула" Армению 10 июня председатель армянского парламента заявил, что Ереван якобы всегда себя вёл как преданный партнёр, однако этого не скажешь про Россию.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Пусть народ Армении ест кашу которую заварил сам. Мы в России можем только одним Армении помочь-высылать из России обратно граждан Армении, нарушающих наши Законы.
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17 час.
Елена Александровна
Ну воистину сказано - не делай добра, не получишь зла! Пусть их уже турки себе заберут. Ишь какие! Забыли, что в России больше живёт армян, чем в самой Армении! Все 33 года живут за счёт денег из России! Только в августе 2023 года переведено в Армению 32,8 млрд руб! Всего с сентября 2022 года по август 2023 года из России в Армению было переведено 322,1 млрд руб. Ежемесячные объемы переводов составляли от 19,6 млрд руб. https://www.rbc.ru/finances/05/10/2023/651d1d599a79479cbc44e70bссылка для тех, кто любит всё уточнять!    Это как? С какой это стати? Зарабатывают тут, так пусть и тратят тут! Они нам гадить будут, а мы им помощь в развитии их экономики - здорово! Мечтали быть самостоятельными, так пусть и будут! Пусть им американцы помогают. Забыли армяне, как ещё совсем недавно в США были надписи &quot;собакам, неграм и армянам вход воспрещён&quot;? вот уж никогда не думала, что армяне окажутся предателями неблагодарными!
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13 час.
Андрей
это пашинянский спикер.Нормальные армяне с Россией, но  как бы не было поздно.
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13 час.

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