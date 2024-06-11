Ален Симонян обвинил Россию в том, что она "кинула" Армению 10 июня председатель армянского парламента заявил, что Ереван якобы всегда себя вёл как преданный партнёр, однако этого не скажешь про Россию.
Спикер Нацсобрания Армении разразился гневной речью в адрес России: "Нас жёстко обманули"
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Руслан Техажев
Пусть народ Армении ест кашу которую заварил сам. Мы в России можем только одним Армении помочь-высылать из России обратно граждан Армении, нарушающих наши Законы.
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17 час.
Елена Александровна
Ну воистину сказано - не делай добра, не получишь зла! Пусть их уже турки себе заберут. Ишь какие! Забыли, что в России больше живёт армян, чем в самой Армении! Все 33 года живут за счёт денег из России! Только в августе 2023 года переведено в Армению 32,8 млрд руб! Всего с сентября 2022 года по август 2023 года из России в Армению было переведено 322,1 млрд руб. Ежемесячные объемы переводов составляли от 19,6 млрд руб. https://www.rbc.ru/finances/05/10/2023/651d1d599a79479cbc44e70bссылка для тех, кто любит всё уточнять! Это как? С какой это стати? Зарабатывают тут, так пусть и тратят тут! Они нам гадить будут, а мы им помощь в развитии их экономики - здорово! Мечтали быть самостоятельными, так пусть и будут! Пусть им американцы помогают. Забыли армяне, как ещё совсем недавно в США были надписи "собакам, неграм и армянам вход воспрещён"? вот уж никогда не думала, что армяне окажутся предателями неблагодарными!
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13 час.
Андрей
это пашинянский спикер.Нормальные армяне с Россией, но как бы не было поздно.
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13 час.
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