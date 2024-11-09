Корабль Cargo Dragon компании SpaceX впервые скорректировал орбиту МКС

Global Look Press/Spacex/Us Space Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX с помощью своей двигательной установки впервые в рамках тестового испытания поднял орбиту Международной космической станции (МКС).
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